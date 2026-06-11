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Принцесса Евгения повторила свой коронационный образ на свадьбе кузена
Принцесса Йоркская присутствовала вместе с мужем Джеком Бруксбэнком на свадьбе двоюродного брата — Питера Филлипса и Харриет Сперлинг.
Беременная принцесса Евгения решила выбрать наряд, который уже носила ранее на коронации своего дяди — короля Чарльза III в мае 2023 года.
36-летняя принцесса Евгения прибыла на свадьбу в монохромном темно-синем наряде, дополнив образ головным убором, напоминающим повязку на голову.
Это пальто Fendi принцесса уже надевала в мае 2023 года на коронацию Чарльза III, а также она носила те же туфли от Fendi и синее платье, дополнив лук эффектным ожерельем, сумкой тоже от Fendi и аксессуаром на голове от Sarah Cant.
Напомним, что на момент коронации короля Чарльза принцесса Евгения была беременна своим вторым сыном, Эрнестом, который родился через несколько недель после исторической церемонии. А сейчас принцесса беременна третьим ребенком.