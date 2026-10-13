Принцесса Евгения поздравила мужа Джека с годовщиной свадьбы, опубликовав милое видео с их дочерью

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

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В честь праздника принцесса Евгения поделилась милым видео своего мужа Джека Бруксбэнка и их дочери Аделаиды, которая родилась 3 августа 2026 году.

«С восьмой годовщиной свадьбы, любимый! 🥳. На этом видео не слышно, как Джек спрашивает нашу дочку, нравится ли ей, когда ей так массируют голову… такой внимательный и заботливый — лучший папа для наших троих детей. Лучшего партнера и не пожелаешь».

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Джек Бруксбэнк с дочерью Аделаидой / © Instagram принцессы Евгении

Напомним, замуж принцесса Евгения вышла в 2018 году. С тех пор в их браке с Джеком Бруксбэнком родилось трое детей — 9 февраля 2021 года на свет появился сын Август, а в мае 2023 года Евгения родила второго сына Эрнеста. И вот в августе 2026 года на свет появилась очевидно долгожданная дочь Аделаида. Об ее интересном имени и, почему пара назвала дочь именно так, мы рассказывали ранее.

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Принцесса Евгения с дочерью Аделаидой / © Instagram принцессы Евгении

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