Принцесса Евгения рассекретила необычное имя новорожденной дочери и показала новые фото с ней

Дочь принцессы Евгении - Аделаида / © Instagram принцессы Евгении

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Евгения опубликовала несколько кадров маленькой девочки, а также их с Джеком Брускбэнком старших сыновей — Августа и Эрнеста. Она написала:

«Две недели назад, именно сегодня, мы приветствовали нашу девочку в этом мире. И с тех пор мы провели самое особенное, уютное и наполненное любовью время.

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Дочь принцессы Евгении — Аделаида / © Instagram принцессы Евгении

Мы так счастливы представить вам Аделаиду ​​Элизабет Аннину Бруксбэнк. Названную в честь трех людей, которых мы любим и которыми восхищаемся в прошлом и настоящем, включая ее прабабушку, которую мы храним в наших сердцах. Ее имя — часть английской и португальской истории, двух мест, которые мы любим и называем своим домом.

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Оги и Эрни уже стали лучшими старшими братьями», — гласил подпись принцессы Йоркской.

Дочь принцессы Евгении — Аделаида / © Instagram принцессы Евгении

Дочь принцессы Евгении — Аделаида с братьями Августом и Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

Напомним, королева Рания и король Абдалла II иорданские также показали сегодня фото со своими новорожденными внучками-близняшками — детьми их старшей дочери — принцессы Иман, которая стала мамой во второй раз 14 августа.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

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