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Принцесса Евгения рассекретила необычное имя новорожденной дочери и показала новые фото с ней
Принцесса Йоркская Евгения, которая стала мамой в третий раз две недели назад, поделилась фотографией своей новорожденной дочери и рассекретила ее имя.
Евгения опубликовала несколько кадров маленькой девочки, а также их с Джеком Брускбэнком старших сыновей — Августа и Эрнеста. Она написала:
«Две недели назад, именно сегодня, мы приветствовали нашу девочку в этом мире. И с тех пор мы провели самое особенное, уютное и наполненное любовью время.
Мы так счастливы представить вам Аделаиду Элизабет Аннину Бруксбэнк. Названную в честь трех людей, которых мы любим и которыми восхищаемся в прошлом и настоящем, включая ее прабабушку, которую мы храним в наших сердцах. Ее имя — часть английской и португальской истории, двух мест, которые мы любим и называем своим домом.
Оги и Эрни уже стали лучшими старшими братьями», — гласил подпись принцессы Йоркской.
Напомним, королева Рания и король Абдалла II иорданские также показали сегодня фото со своими новорожденными внучками-близняшками — детьми их старшей дочери — принцессы Иман, которая стала мамой во второй раз 14 августа.