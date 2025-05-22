Принцесса Евгения рассказала, каким сериалом они с мужем Джеком сейчас увлечены

Принцесса Евгения / © Getty Images

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Во время посещения Центра лечения позвоночника принцесса Евгения поделилась некоторыми откровенными подробностями о своей домашней жизни.

Принцесса выпила чай Эрл Грей, без молока, и съела кусочек апельсинового и миндального торта, когда беседовала с пациентами центра.

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

«Я думаю, у меня хороший баланс. У меня потрясающий муж, команда и проекты, которыми я увлечена. Я бы чувствовала себя неловко, если бы не занималась благотворительностью, не заботилась о семье и не делала свою работу. Я люблю то, что делаю. Моя мама всегда учила меня, что отдавать другим — самое важное в жизни. Мы с Беа очень сильно в этом убеждены», — продолжила она. «Чувство долга моей бабушки также было привито мне с раннего возраста. Мы наблюдали, как мои родители, моя бабушка (королева Елизавета II) и другие члены семьи очень усердно трудились», — сказала Евгения во время беседы, пишет The Telegraph.

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И хотя текущая работа ее мужа Джека по развитию элитного жилого комплекса в Португалии вынуждает семью делить свое время между Лондоном и Голубым побережьем, Евгения говорит, что она старается проводить как можно больше спокойных ночей дома.

Принцесса Евгения с сыновьями / © Instagram принцессы Евгении

«Я прихожу с работы, купаю мальчиков и не нужно никуда идти. Это так расслабляет», — так описала принцесса свой идеальный вечер.

Рассказала принцесса и о том, какой сериал сейчас смотрит с мужем. Это «Белый лотос». Также семья увлечена садоводством, видимо, эта любовь передалась принцессе от ее дяди — короля Чарльза III.

Принцесса Евгения с мужем Джеком / © Instagram принцессы Евгении