- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 2 мин
Принцесса Евгения рассказала, каким сериалом они с мужем Джеком сейчас увлечены
Принцесса Евгения откровенно рассказала о своей семейной жизни во время визита в благотворительную организацию, близкую ее сердцу ранее на этой неделе.
Во время посещения Центра лечения позвоночника принцесса Евгения поделилась некоторыми откровенными подробностями о своей домашней жизни.
Принцесса выпила чай Эрл Грей, без молока, и съела кусочек апельсинового и миндального торта, когда беседовала с пациентами центра.
«Я думаю, у меня хороший баланс. У меня потрясающий муж, команда и проекты, которыми я увлечена. Я бы чувствовала себя неловко, если бы не занималась благотворительностью, не заботилась о семье и не делала свою работу. Я люблю то, что делаю. Моя мама всегда учила меня, что отдавать другим — самое важное в жизни. Мы с Беа очень сильно в этом убеждены», — продолжила она. «Чувство долга моей бабушки также было привито мне с раннего возраста. Мы наблюдали, как мои родители, моя бабушка (королева Елизавета II) и другие члены семьи очень усердно трудились», — сказала Евгения во время беседы, пишет The Telegraph.
И хотя текущая работа ее мужа Джека по развитию элитного жилого комплекса в Португалии вынуждает семью делить свое время между Лондоном и Голубым побережьем, Евгения говорит, что она старается проводить как можно больше спокойных ночей дома.
«Я прихожу с работы, купаю мальчиков и не нужно никуда идти. Это так расслабляет», — так описала принцесса свой идеальный вечер.
Рассказала принцесса и о том, какой сериал сейчас смотрит с мужем. Это «Белый лотос». Также семья увлечена садоводством, видимо, эта любовь передалась принцессе от ее дяди — короля Чарльза III.