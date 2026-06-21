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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
22
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Евгения рассказала о странных пищевых предпочтениях своей матери Сары Фергюсон

Когда речь заходит о королевской еде, легко представить, что королевские особы наслаждаются банкетами с множеством разнообразных блюд.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Евгения и Сара Фергюсон

Принцесса Евгения и Сара Фергюсон / © Getty Images

Принцесса Йоркская Евгения однажды рассказала, что ее мать, 66-летняя Сара Фергюсон, любит есть скумбрию и не любит шоколад, и это очень удивляло ее дочь.

Однажды в журнале Town & Country Magazine принцессу Евгению спросили о "странностях» ее матери, и она ответила: "Она не любит шоколад, что мне всегда казалось странным, но обожает скумбрию, что мне тоже всегда казалось странным!".

Принцесса Евгения и Сара Фергюсон / © Getty Images

Принцесса Евгения и Сара Фергюсон / © Getty Images

Кулинарные предпочтения бывшей герцогини Йоркской также стали достоянием общественности в апреле, когда выяснилось, что она останавливалась в оздоровительном спа-центре Mayrlife, скрываясь от посторонних глаз публики.

Бывшая жена Эндрю Маунтбаттен-Виндзора заказывала еду в номер, и среди ее любимых блюд были ветчина брезаола с моцареллой и куриная грудка. 

Не только Сара Фергюсон любит блюда из рыбы, ведь покойная королева Елизавета ела копченую сельдь на завтрак. 

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
22
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