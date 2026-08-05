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Принцесса Евгения родила третьего ребенка: Букингемский дворец сообщил пол и вес малыша
36-летняя принцесса Евгения и её супруг, 40-летний Джек Бруксбенк, в понедельник, 3 августа, стали родителями в третий раз — у них родилась дочь.
На следующий день пара сообщила о пополнении в семье, уточнив, что роды прошли в больнице в Лиссабоне, Португалия.
После рождения дочь принцессы Евгении и Джека, имя которой пока не разглашается, заняла место в очереди на британский престол. В настоящее время принцесса Евгения занимает 12-е место в линии наследования, а за ней следуют её дети, поэтому новорождённая дочь стала 15-й в очереди.
«Её Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбенк с радостью сообщают о благополучном рождении их дочери, котораяпоявилась на свет в понедельник, 3 августа 2026 года, в 18:20 в больнице в Лиссабоне, Португалия. Вес ребёнка при рождении составил 6 фунтов 9 унций (примерно 3 кг)», — сообщил Букингемский дворец.
Ранее принцесса Евгения родила двух сыновей — Августа Филиппа Хоука, которому сейчас 5 лет, и Эрнеста Джорджа Ронни, которому сейчас 3 года, но мальчики появились на свет в больнице «Портленд» в Лондоне.