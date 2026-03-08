Принцесса Евгения ушла с руководящего поста организации, близкой ее сердцу: что произошло

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

После ареста ее отца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора принцесса Евгения отказалась от членства в организации Anti-Slavery International.

Профиль принцессы был удален с веб-сайта благотворительной организации, где ранее упоминалась ее работа «по всем направлениям с лидерами в борьбе против современного рабства».

Принцесса Евгения / © Getty Images

В заявлении, посвященном уходу принцессы, благотворительная организация сообщила: «После семи лет наше покровительство Ее Королевского Высочества принцессы Евгении Йоркской подошло к концу. Мы очень благодарны принцессе за ее поддержку организации Anti-Slavery International. Мы надеемся, что она продолжит работать над тем, чтобы навсегда положить конец рабству и обеспечить свободу для всех», — пишет журнал Hello!.

Напомним, принцесса стала покровительницей организации в День борьбы с рабством — 18 октября 2019 года. На протяжении многих лет принцесса занимается защитой прав жертв современного рабства и торговли людьми.

Принцесса Евгения / © Getty Images

Отметим, что с матерью Евгении — Сарой Фергюсон разорвали отношения несколько организаций, которые она патронировала. Это связано с тем, что всплыли подробности отношений Сары с покойным педофилом Джеффри Эпштейном.