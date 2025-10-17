Принцесса Евгения с мамой Сарой / © Instagram принцессы Евгении

Младшая дочь Сары ранее всегда поздравляла маму не только лично, но и публиковала фотографии вместе с ней в Instagram. А в этом году проигнорировала ее день рождения.

Виной тому, очевидно, стал очередной сандал, в который Сара Йоркская оказалась втянута. Он разгорелся из-за электронного письма, которое герцогиня отправила осужденному педофилу Джеффри Эпштейну в 2011 году после того, как он вышел из тюрьмы за преступления сексуального характера в отношении детей. В письме Сара назвала Эпштейна своим «лучшим другом» и извинилась за критику в его адрес в интервью СМИ.

Сара Йоркская / © Associated Press

Принцесса Евгения ранее отмечала знаменательный день Сары в социальных сетях, в том числе в прошлом году, когда она поделилась серией фотографий герцогини, включая никогда ранее не публиковавшиеся фотографии Сары и ее внуков, Августа и Эрнеста. Сейчас же принцесса Йоркская оказалась словно между двух огней — своими родителями и обязанностями, которые она иногда исполняет, как королевская особа.

