ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Евгения впервые за много лет проигнорировала день рождения мамы — Сары Йоркской: в чем причина

15 октября Саре Йоркской исполнилось 66 лет. Ее дочь — принцесса Евгения — впервые за много лет не опубликовала фото с мамой в своем блоге в Instagram.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Евгения с мамой Сарой

Принцесса Евгения с мамой Сарой / © Instagram принцессы Евгении

Младшая дочь Сары ранее всегда поздравляла маму не только лично, но и публиковала фотографии вместе с ней в Instagram. А в этом году проигнорировала ее день рождения.

Виной тому, очевидно, стал очередной сандал, в который Сара Йоркская оказалась втянута. Он разгорелся из-за электронного письма, которое герцогиня отправила осужденному педофилу Джеффри Эпштейну в 2011 году после того, как он вышел из тюрьмы за преступления сексуального характера в отношении детей. В письме Сара назвала Эпштейна своим «лучшим другом» и извинилась за критику в его адрес в интервью СМИ.

Сара Йоркская / © Associated Press

Сара Йоркская / © Associated Press

Принцесса Евгения ранее отмечала знаменательный день Сары в социальных сетях, в том числе в прошлом году, когда она поделилась серией фотографий герцогини, включая никогда ранее не публиковавшиеся фотографии Сары и ее внуков, Августа и Эрнеста. Сейчас же принцесса Йоркская оказалась словно между двух огней — своими родителями и обязанностями, которые она иногда исполняет, как королевская особа.

Сара Йоркская и принцесса Евгения / © Getty Images

Сара Йоркская и принцесса Евгения / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
26
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie