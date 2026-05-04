Принцесса Евгения Йоркская ждет третьего ребенка: дворец поделился фото

«Малыш Бруксбэнк должен появиться на свет в 2026 году! ♥️♥️♥️♥️♥️👶🏻♥️♥️♥️♥️♥️».

Также фото было перепощено в Instagram британской королевской семьи с подписью:

Эрнест и Август Бруксбэнки / © Instagram принцессы Евгении

«Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк с огромной радостью сообщают, что ожидают третьего ребенка, рождение которого ожидается этим летом.

Август (5 лет) и Эрнест (2 года) также очень рады появлению еще одного брата или сестры в семье.

Его Величество Король был проинформирован об этом и очень рад этой новости.

© Принцесса Евгения/Букингемский дворец», — говорится в сообщении под снимком.

Сама же Евгения вчера поделилась серией фотографий со своим мужем Джеком, который отпраздновал 40-летие. Для пары это будет третий ребенок, пол которого они не сообщают и не сообщат скорее всего до самого его рождения.

