Принцесса Евгения Йоркская ждет третьего ребенка: дворец поделился фото
Младшая дочь экс-принца Эндрю и Сары Фергюсон — принцесса Евгения — сообщила о своей третьей беременности.
«Малыш Бруксбэнк должен появиться на свет в 2026 году! ♥️♥️♥️♥️♥️👶🏻♥️♥️♥️♥️♥️».
Также фото было перепощено в Instagram британской королевской семьи с подписью:
«Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк с огромной радостью сообщают, что ожидают третьего ребенка, рождение которого ожидается этим летом.
Август (5 лет) и Эрнест (2 года) также очень рады появлению еще одного брата или сестры в семье.
Его Величество Король был проинформирован об этом и очень рад этой новости.
© Принцесса Евгения/Букингемский дворец», — говорится в сообщении под снимком.
Сама же Евгения вчера поделилась серией фотографий со своим мужем Джеком, который отпраздновал 40-летие. Для пары это будет третий ребенок, пол которого они не сообщают и не сообщат скорее всего до самого его рождения.