ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
195
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Евгения Йоркская ждет третьего ребенка: дворец поделился фото

Младшая дочь экс-принца Эндрю и Сары Фергюсон — принцесса Евгения — сообщила о своей третьей беременности.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Принцесса Евгения

Принцесса Евгения / © Getty Images

«Малыш Бруксбэнк должен появиться на свет в 2026 году! ♥️♥️♥️♥️♥️👶🏻♥️♥️♥️♥️♥️».

Также фото было перепощено в Instagram британской королевской семьи с подписью:

Эрнест и Август Бруксбэнки / © Instagram принцессы Евгении

Эрнест и Август Бруксбэнки / © Instagram принцессы Евгении

«Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк с огромной радостью сообщают, что ожидают третьего ребенка, рождение которого ожидается этим летом.

Август (5 лет) и Эрнест (2 года) также очень рады появлению еще одного брата или сестры в семье.

Его Величество Король был проинформирован об этом и очень рад этой новости.

© Принцесса Евгения/Букингемский дворец», — говорится в сообщении под снимком.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

Сама же Евгения вчера поделилась серией фотографий со своим мужем Джеком, который отпраздновал 40-летие. Для пары это будет третий ребенок, пол которого они не сообщают и не сообщат скорее всего до самого его рождения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
195
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie