Принцесса Ингрид Алекандра обогнала за популярностью свою мать-королеву Метте-Марит

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Норвежское общество в очередной раз подтвердило свою преданность короне в репрезентативном опросе, проведенном компанией Verian для телеканала TV 2.

Данные показывают, что 73% респондентов выражают высокий уровень доверия к кронпринцессе Ингрид Александре. По мнению социологов страны, это исключительно высокий показатель, который укрепляет позицию молодой принцессы как главного актива для будущего династии, обеспечивающего ее имидж и стабильность.

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Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

По мнению экспертов по королевской семье, подавляющая поддержка будущей королевы не случайна, поскольку в последние месяцы ее публичный имидж был безупречным. Такие факторы, как ее образцовое поведение в государственных органах и отличный прием, оказанный ей в связи с военной подготовкой, укрепили уважение общественности к ней. Легкость, с которой она взяла на себя свои первые государственные обязанности, позволила ей наладить контакт с общественным мнением.

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А вот ее мать королева Метте-Марит пользуется высоким доверием лишь у 35% опрошенных и эти цифры говорят о том, что ее поддержка выросла после того, как имя Метте-Марит оказалось замешано в скандале с Джеффри Эпштейном прошедшим летом.

Королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

Аналитики объясняют это существенное различие накоплением проблем, которые нанесли ущерб имиджу Метте-Марит в последние годы. Помимо публичных скандалов и сложных судебных разбирательств вокруг ее сына Мариуса Хойби, существует еще и проблема ее слабого здоровья из-за недавно перенесенной операции по пересадке легких из-за легочного фиброза, что ограничивает ее присутствие в официальной повестке дня.

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