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Принцесса Ингрид Александра оказалась вмешана в скандал на фоне серьезных проблем со здоровьем у ее матери
Решение принцессы Ингрид Александры Норвежской покинуть Австралию и вернуться в свою страну вызвало ожесточенные административные дебаты в университете, где учится наследница норвежского престола.
В прошлую пятницу норвежский королевский дом подтвердил в пресс-релизе, что принцесса возвращается в Осло для обучения в осеннем семестре 2026 года в качестве студентки по обмену.
Главная причина – форс-мажорные обстоятельства: она хочет быть рядом со своей семьей в связи с ухудшением здоровья ее матери, кронпринцессы Метте-Марит, которая находится в списке ожидания на пересадку легких из-за хронического фиброза.
Однако позже выяснилось, что официальная заявка Ингрид Александры была подана после установленного законом срока. Период подачи заявок на программы обмена в Университете Осло (UiO) окончательно завершился 1 мая. Заявка принцессы Ингрид Александры, обработанная в рамках ограниченной квоты по соглашению между Сиднейским университетом и норвежским учебным заведением, была зарегистрирована только 8 мая, через неделю после установленного срока, пишет vanitatis.
В ответ на вопросы о возможном предоставлении ей преференций в связи с ее статусом наследницы, директор по учебной работе Университета Осло Аудун Дигеруд выступил с обоснованием этой меры.
«Мы проявляем максимальную гибкость, как в этом случае, когда мы получили заявку 8 мая», — сказал он изданию Uniforum. Дигеруд пояснил, что университет обычно принимает заявки от международных партнеров до середины мая, которые по разным причинам или из-за конфликтов в расписании не могут своевременно обработать заявки.
Директор по учебной работе также преуменьшил исключительный характер этой стажировки, заявив, что это просто вопрос академического баланса: «Университет Осло отправляет в Сиднейский университет больше студентов, чем в обратном направлении». По этой причине, добавил он, «было приятно приветствовать еще одного студента по обмену».
На сайте Университета Осло подтвердилось, что принцесса официально принята на факультет социальных наук на предстоящий учебный год. Ректор университета Рагнхильд Хеннум выразила удовлетворение этой новостью: «Мы рады приветствовать Ее Королевское Высочество принцессу Ингрид Александру в Университете Осло, где она найдет прекрасную академическую среду».
Ранее, напомним, мы рассказывали, где продолжат свою учебу европейские принцессы.