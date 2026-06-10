Принцесса Ингрид Александра оказалась вмешана в скандал на фоне серьезных проблем со здоровьем у ее матери

Принцесса Ингрид Александра и ее мать кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Реклама

В прошлую пятницу норвежский королевский дом подтвердил в пресс-релизе, что принцесса возвращается в Осло для обучения в осеннем семестре 2026 года в качестве студентки по обмену.

Главная причина – форс-мажорные обстоятельства: она хочет быть рядом со своей семьей в связи с ухудшением здоровья ее матери, кронпринцессы Метте-Марит, которая находится в списке ожидания на пересадку легких из-за хронического фиброза.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Однако позже выяснилось, что официальная заявка Ингрид Александры была подана после установленного законом срока. Период подачи заявок на программы обмена в Университете Осло (UiO) окончательно завершился 1 мая. Заявка принцессы Ингрид Александры, обработанная в рамках ограниченной квоты по соглашению между Сиднейским университетом и норвежским учебным заведением, была зарегистрирована только 8 мая, через неделю после установленного срока, пишет vanitatis.

Реклама

В ответ на вопросы о возможном предоставлении ей преференций в связи с ее статусом наследницы, директор по учебной работе Университета Осло Аудун Дигеруд выступил с обоснованием этой меры.

Кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

«Мы проявляем максимальную гибкость, как в этом случае, когда мы получили заявку 8 мая», — сказал он изданию Uniforum. Дигеруд пояснил, что университет обычно принимает заявки от международных партнеров до середины мая, которые по разным причинам или из-за конфликтов в расписании не могут своевременно обработать заявки.

Директор по учебной работе также преуменьшил исключительный характер этой стажировки, заявив, что это просто вопрос академического баланса: «Университет Осло отправляет в Сиднейский университет больше студентов, чем в обратном направлении». По этой причине, добавил он, «было приятно приветствовать еще одного студента по обмену».

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

На сайте Университета Осло подтвердилось, что принцесса официально принята на факультет социальных наук на предстоящий учебный год. Ректор университета Рагнхильд Хеннум выразила удовлетворение этой новостью: «Мы рады приветствовать Ее Королевское Высочество принцессу Ингрид Александру в Университете Осло, где она найдет прекрасную академическую среду».

Реклама

Ранее, напомним, мы рассказывали, где продолжат свою учебу европейские принцессы.

Новости партнеров