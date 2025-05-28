Принцесса Ингрид Александра переезжает из Норвегии: стали известны подробности

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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21-летняя девушка должна переехать в Австралию в августе 2025 года, где она будет учиться три года. Подтверждено, что Ингрид Александра останется в кампусе на протяжении всех своих университетских лет и будет изучать международные отношения и политическую экономику.

Ингрид Александра пойдет по стопам своей матери, кронпринцессы Метте-Марит, которая училась в стране в течение шести месяцев. Во время своего обучения Метте-Марит приняла участие в программе обмена, в рамках которой она посещала среднюю школу Вангаратта, сообщает Hello!.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Напомним, недавно принцесса Ингрид Александра завершила 15-месячный курс обучения в инженерном батальоне бригады «Север», где она была стрелком на штурмовой инженерной бронированной машине CV90. В Норвегии граждане обязаны отслужить в армии год, хотя Ингрид Александра и другие ее одноклассники продлили свою службу еще на три месяца.

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Принцесса Ингрид Александра во время учебы / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, где учились другие члены королевских семей.