Принцесса Ингрид Александра поделилась красочными фото северного сияния
Принцесса Ингрид Александра поделилась потрясающими новыми фото в королевском Instagram.
22-летняя дочь наследного принца Хокона и наследной принцессы Метте-Марит в настоящее время изучает социальные науки в Сиднейском университете в Австралии. Но сейчас девушка находится в Финнмарке на севере Норвегии и была сфотографирована на фоне северного сияния.
Северное сияние — это естественное световое явление на небе, которое преимущественно наблюдается в высокоширотных регионах вокруг Арктики и Антарктики.
Финнмарк считается одним из лучших мест для наблюдения за северным сиянием, поскольку с сентября по апрель здесь наблюдается высокая видимость этого явления.
Принцесса, которая в настоящее время находится дома на каникулах прибыла в муниципалитет Карасьок в воскресенье. Ее встретила семья оленеводов, которые пригласили принцессу познакомиться с саамской культурой и узнать, какова жизнь оленеводов-саамов сегодня.
Также Ингрид Александра посетила школу Карасьок, где встретилась с учениками и учителями, после чего посетила саамский парламент.
Принцесса Ингрид Александра готовится к своей будущей роли королевы Норвегии и в свободное от учебы в Сиднее время, когда она не занята изучением социальных наук, девушка выполняет публичные обязанности в своей родной стране.