Принцесса Ингрид Александра поделилась красочными фото северного сияния

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

22-летняя дочь наследного принца Хокона и наследной принцессы Метте-Марит в настоящее время изучает социальные науки в Сиднейском университете в Австралии. Но сейчас девушка находится в Финнмарке на севере Норвегии и была сфотографирована на фоне северного сияния.

Северное сияние — это естественное световое явление на небе, которое преимущественно наблюдается в высокоширотных регионах вокруг Арктики и Антарктики.

Финнмарк считается одним из лучших мест для наблюдения за северным сиянием, поскольку с сентября по апрель здесь наблюдается высокая видимость этого явления.

Принцесса, которая в настоящее время находится дома на каникулах прибыла в муниципалитет Карасьок в воскресенье. Ее встретила семья оленеводов, которые пригласили принцессу познакомиться с саамской культурой и узнать, какова жизнь оленеводов-саамов сегодня.

Также Ингрид Александра посетила школу Карасьок, где встретилась с учениками и учителями, после чего посетила саамский парламент.

Принцесса Ингрид Александра готовится к своей будущей роли королевы Норвегии и в свободное от учебы в Сиднее время, когда она не занята изучением социальных наук, девушка выполняет публичные обязанности в своей родной стране.