- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Ингрид Александра с братом принцем Сверре посетили футбольный матч
Норвежские принц и принцесса посетили Чемпионат мира по футболу.
Дети кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит – принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус посетили матч группы I Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 между Норвегией и Сенегалом на стадионе New York New Jersey Stadium в Ист-Ратерфорде, в штате Нью-Джерси.
Дети кронпринца и кронпринцессы появились на публике спустя некоторое время после того, как королевский дворец объявил, что их матери Метте-Марит сделали операцию по пересадке легких, которая, к счастью, прошла успешно.
Принцесса Ингрид Александра появилась на матче в красном жакете и белом топе, а ее брат принц Сверре надел белую рубашку, синий пиджак и бордовый галстук в полоску.
Напомним, Чемпионат мира по футболу также посетила королева Максима и король Виллем-Александр из Нидерландов. Они приехали в США вместе со своей младшей дочерью принцессой Арианой.
Также на трибунах были замечены принц Иордании Хусейн с женой принцессой Раджвой и их дочерью Иман.