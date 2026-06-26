Принцесса Ингрид Александра с братом принцем Сверре посетили футбольный матч

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре / © Getty Images

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Дети кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит – принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус посетили матч группы I Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 между Норвегией и Сенегалом на стадионе New York New Jersey Stadium в Ист-Ратерфорде, в штате Нью-Джерси.

Дети кронпринца и кронпринцессы появились на публике спустя некоторое время после того, как королевский дворец объявил, что их матери Метте-Марит сделали операцию по пересадке легких, которая, к счастью, прошла успешно.

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре / © Getty Images

Принцесса Ингрид Александра появилась на матче в красном жакете и белом топе, а ее брат принц Сверре надел белую рубашку, синий пиджак и бордовый галстук в полоску.

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Напомним, Чемпионат мира по футболу также посетила королева Максима и король Виллем-Александр из Нидерландов. Они приехали в США вместе со своей младшей дочерью принцессой Арианой.

Также на трибунах были замечены принц Иордании Хусейн с женой принцессой Раджвой и их дочерью Иман.

Принцесса Раджва, принцесса Иман и король Абдалла II / © Instagram.com/alhusseinjo

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