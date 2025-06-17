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Принцесса Ингрид Александра уезжает из Норвегии: ее дед-король прокомментировал выбор внучки
Норвежская принцесса планирует в августе переехать за границу.
21-летняя дочь кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит — принцесса Ингрид Александра — в августе начнет трехгодичный курс обучения по специальности «социальные науки» в Сиднейском университете.
Ее дед король Харальд V поделился своими мыслями о важном переезде своей внучки за границу этим летом.
Принцесса, которая является второй в очереди на норвежский престол, будет жить в студенческом общежитии на территории университетского кампуса.
Королю Харальду и королеве Соне задали вопрос о решении их внучки во время их поездки в Тромсе и Шпицберген на прошлой неделе.
Пресса в Балсфьорде спросила норвежского монарха, следует ли принцессе Ингрид Александре учиться поближе к Норвегии, чтобы вносить больший вклад в королевскую семью.
Монарх ответил: «Вы получите это обратно с процентами, когда она вернется домой, так что я думаю, что это просто преимущество. Ей нужно позволить учиться и получить образование, прежде чем она начнет представлять интересы», — заявил монарх.
Напомним, окончив среднюю школу Эльвебаккен в апреле 2023 года, принцесса Ингрид Александра работала помощницей учителя и экологическим работником в школе Ураниенборг. В апреле 2025 года она завершила 15-месячную военную службу в инженерном батальоне бригады «Север».