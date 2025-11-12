Кронпринцесса Метте-Марит и ее дочь Ингрид Александра / © Getty Images

21-летняя дочь кронпринцессы рассказала в беседе норвежскому телеканалу NRK о том, как поддерживает связь с мамой, находясь на учебе в Австралии.

«Я стараюсь поддерживать хороший контакт с мамой, мы часто созваниваемся», — поделилась она. «Это сложно. У мамы долгое время было хроническое заболевание». «Тяжело быть далеко. И я горжусь своей мамой, у которой невероятно сильная воля, чтобы выстоять», — сказала Ингрид Александра.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

В 2018 году кронпринцесса Метте-Марит сообщила, что страдает хроническим фиброзом легких, неизлечимым заболеванием, поражающим легочную ткань. Долгое время супруга будущего короля Норвегии кронпринца Хокона хранила молчание о состоянии своего здоровья, но в октябре этого года впервые публично объявила, что отправляется на реабилитацию.

Выступая перед прессой в Норвежском народном музее Метте-Марит сказала: «Мне следовало сделать это давно, но сейчас самое время. Поэтому я сделаю это. Потому что мне нужно немного больше помощи, чем раньше, чтобы справляться с повседневной жизнью с легочным фиброзом», — заявила она тогда.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Напомним, стресса добавляют не только проблемы со здоровьем, но и предстоящий суд над старшим сыном кронпринцессы Мариусом Хойби, которому выдвинуто 32 обвинения, среди которых есть обвинения в сексуальном насилии. В интервью его сестра принцесса Ингрид Александра ответила на вопрос журналистов и о брате и его предстоящем суде.