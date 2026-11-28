Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Церемония вручения Нобелевской премии мира, которая состоится 10 декабря в Осло, в этом году будет проходить в ином формате для норвежской королевской семьи.

Ингрид Александра будет сопровождать своего отца, короля Хокона VIII, и свою бабушку, королеву Соню, на главных мероприятиях дня и возьмет на себя часть обязанностей, которые до сих пор принадлежали ее матери, Метте-Марит, сообщает дворец.

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Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Отсутствие королевы, которая по-прежнему отстраняется от многих своих официальных мероприятий по состоянию здоровья, позволит молодой принцессе сделать еще один шаг в своей институциональной подготовке в качестве будущего монарха.

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В этом году церемония имеет особое значение и для норвежской монархии. Впервые король Хокон будет председательствовать на церемонии в качестве монарха, сменив своего отца, Харальда V, который скончался 28 августа в возрасте 89 лет. Предыдущий монарх сделал свое присутствие на этом мероприятии традицией на протяжении более чем трех десятилетий своего правления. Теперь его сыну предстоит новый этап во главе монархии, и его планы также должны быть пересмотрены из-за состояния здоровья его жены.

Королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

Отметим, что отсутствие королевы Метте-Марит обусловлено прежде всего ее слабым здоровьем. Ранее королевский дворец заявлял, что она не будет исполнять свои обязанности королевы до лета 2027 года.

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