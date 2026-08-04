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Принцесса Изабелла Датская приступила к 11-месячной военной службе без жалованья
Дочь короля Дании Фредерика и королевы Мэри, 19-летняя принцесса Изабелла, приступила к военной службе в качестве призывницы в Гвардейском гусарском полку в Слагельсе.
3 августа принцесса прибыла в казармы Антворсков, чтобы приступить к службе. Она будет проходить военную службу в течение 11 месяцев. Изабелла стала одной из первых женщин в Дании, которые приступили к военной службе в рамках новой реформированной системы призыва.
Это был первый полный набор, который будет проходить службу по реформированной системе, предусматривающей увеличение срока базовой подготовки с четырёх до одиннадцати месяцев. Около каждого пятого призывника в этом году составляют женщины — это стало возможным после законодательных изменений 2025 года, которые обязали всех женщин в возрасте от 18 лет регистрироваться для прохождения военной аттестации. Именно эта реформа изменила планы Изабеллы, которая рассчитывала взять академический год перерыва, сообщает Hola!
Датский королевский двор подтвердил, что принцесса откажется от жалованья и продовольственной помощи, предусмотренных для призывников, — в общей сложности это около 29 400 долларов за все одиннадцать месяцев службы. Такой же выбор в свое время сделал ее старший брат, кронпринц Кристиан, который проходил службу в этом же полку. Такой жест соответствует королевской традиции, однако имеет и практическое следствие: Изабелла и в дальнейшем будет финансово зависеть от родителей. В отличие от Кристиана, который как наследник престола уже имеет собственное официальное финансирование, у Изабеллы нет независимого дохода. Ее военную подготовку, в свою очередь, будут оплачивать в рамках ежегодного бюджета монаршей семьи. В остальном, как отмечает королевская семья, Изабелла будет проходить подготовку на тех же условиях, что и все остальные призывники.