Принцесса Изабелла Датская приступила к 11-месячной военной службе без жалованья

Принцесса Изабелла / © Getty Images

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3 августа принцесса прибыла в казармы Антворсков, чтобы приступить к службе. Она будет проходить военную службу в течение 11 месяцев. Изабелла стала одной из первых женщин в Дании, которые приступили к военной службе в рамках новой реформированной системы призыва.

Это был первый полный набор, который будет проходить службу по реформированной системе, предусматривающей увеличение срока базовой подготовки с четырёх до одиннадцати месяцев. Около каждого пятого призывника в этом году составляют женщины — это стало возможным после законодательных изменений 2025 года, которые обязали всех женщин в возрасте от 18 лет регистрироваться для прохождения военной аттестации. Именно эта реформа изменила планы Изабеллы, которая рассчитывала взять академический год перерыва, сообщает Hola!

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Принцесса Изабелла / © Getty Images

Датский королевский двор подтвердил, что принцесса откажется от жалованья и продовольственной помощи, предусмотренных для призывников, — в общей сложности это около 29 400 долларов за все одиннадцать месяцев службы. Такой же выбор в свое время сделал ее старший брат, кронпринц Кристиан, который проходил службу в этом же полку. Такой жест соответствует королевской традиции, однако имеет и практическое следствие: Изабелла и в дальнейшем будет финансово зависеть от родителей. В отличие от Кристиана, который как наследник престола уже имеет собственное официальное финансирование, у Изабеллы нет независимого дохода. Ее военную подготовку, в свою очередь, будут оплачивать в рамках ежегодного бюджета монаршей семьи. В остальном, как отмечает королевская семья, Изабелла будет проходить подготовку на тех же условиях, что и все остальные призывники.

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