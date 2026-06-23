Принцесса Изабелла собрала семью в честь радостного события, а датский королевский дворец поделился фото

Принцесса Изабелла / © Getty Images

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Принцесса Изабелла сдала выпускные экзамены в гимназии Эрегард в Копенгагене и завершила среднее образование. В августе она должна приступить к военной службе в гусарском гвардейском полку в Слагельсе, там, где службу проходил и ее брат – принц Кристиан.

Этот день был полон радости и волнения, потому что поздравить принцессу на торжество приехали ее родители, а также брат Кристиан, сестра Жозефина и еще один младший брат Винсент.

Принц Винсент, кронпринц Кристиан, король Фредерик X, принцесса Изабелла, королева Мэри и принцесса Жозефина / © Getty Images

«Я очень довольна тем, как прошли экзамены, и горжусь собой. Начало лета я проведу с нынешними и будущими студентами. После этого я просто буду со своей семьей и буду наслаждаться жизнью, пока мне не нужно будет ехать в Слагельсе», — сказала принцесса Изабелла журналистам.

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Как и наследный принц, отметим, она будет проходить военную службу в Датском гвардейском гусарском полку.

Принцесса Изабелла / © Getty Images

В этот эмоциональный день принцесса Изабелла подобрала к своей традиционной выпускной кепке свежий образ, состоящий из красного топа без рукавов и белой юбки с застежкой на пуговицы. Рядом с ней королева Мэри вновь продемонстрировала свою безупречную элегантность в блузке, расшитой красными и синими цветами, в сочетании с джинсовой юбкой миди и сандалиями верблюжьего цвета на плоской подошве. Принцесса Жозефина, в свою очередь, выбрала более молодежный стиль, надев лавандовую блузку с вышитой текстурой и вырезом, а также темные джинсовые шорты.

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Ранее мы рассказывали десять фактов о дочери королевы Мэри и короля Фредерика X – принцессе Изабелле, чтобы лучше узнать о том, кто она такая.

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