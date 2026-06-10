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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Катарина-Амалия блистала на банкете в свадебной тиаре своей матери — королевы Максимы

Наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия посетила государственный банкет в честь визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и первой леди Эльке Бюденбендер.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Катарина-Амалия

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Государственный банкет состоялся в Королевском дворце в Амстердаме.

В соответствии с дресс-кодом мероприятия, требующим эффектных вечерних платьев и сверкающих тиар, дочь королевы Максимы и короля виллема-Александра — принцесса Катарина-Амалия, произвела фурор, появившись в роскошном голубом платье Rachel Gilbert с корсетным украшенным лифом и драпированными бретелями и свадебной тиаре своей матери, которая называется «Голландская бриллиантовая звезда».

Король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия и королева Максима / © Getty Images

Король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия и королева Максима / © Getty Images

Также на наследнице престола были бриллиантовые серьги королевы Юлианы и бриллиантовый браслет «решетка» королевы Вильгельмины.

Ее длинные светлые волосы были уложены в полусобранную прическу, а на лице был красивый макияж.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Мать Амалии — королева Максима – также выбрала для банкета особенную сапфировую тиару, которую носила ранее в 2013 году в день коронации своего мужа Виллема-Александра.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
72
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