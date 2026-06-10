Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Реклама

Государственный банкет состоялся в Королевском дворце в Амстердаме.

В соответствии с дресс-кодом мероприятия, требующим эффектных вечерних платьев и сверкающих тиар, дочь королевы Максимы и короля виллема-Александра — принцесса Катарина-Амалия, произвела фурор, появившись в роскошном голубом платье Rachel Gilbert с корсетным украшенным лифом и драпированными бретелями и свадебной тиаре своей матери, которая называется «Голландская бриллиантовая звезда».

Король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия и королева Максима / © Getty Images

Также на наследнице престола были бриллиантовые серьги королевы Юлианы и бриллиантовый браслет «решетка» королевы Вильгельмины.

Реклама

Ее длинные светлые волосы были уложены в полусобранную прическу, а на лице был красивый макияж.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Мать Амалии — королева Максима – также выбрала для банкета особенную сапфировую тиару, которую носила ранее в 2013 году в день коронации своего мужа Виллема-Александра.

Королева Максима / © Getty Images

Новости партнеров