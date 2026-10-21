Принцесса Кейт блистала на государственном банкете в очаровательном платье и любимой тиаре

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

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Кэтрин в этот вечер была одета в желтое платье от Elie Saab со струящимся подолом и кейп-накидкой, дополненное ее любимым королевским головным убором: тиарой «Узелки любви» принцессы Дианы. Кейт надевала эту тиару уже неоднократно с момента своего первого появления в 2015 году на многие государственные банкеты.

В числе ее аксессуаров были также Орден Королевской семьи короля Чарльза (значок с портретом монарха) и лента, и звезда Королевского Викторианского ордена. Принцесса Уэльская также носила серьги и браслет, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II. В руках у принцессы был сверкающий клатч, а вот обувь за длинным струящимся платьем была не видна.

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Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

Государственный банкет проходил в зале Святого Георгия в Виндзорском замке, как и многие другие государственные визиты в Великобританию в последнее время.

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Хотя традиционным местом проведения таких мероприятий является Букингемский дворец в Лондоне, в настоящее время он находится на реконструкции.

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

В конце вечера Уэльские поделились видео с банкета в своем официальном Instagram.

Принц и принцесса Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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