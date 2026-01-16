Принцесса Кейт больше не будет работать в прежнем темпе: в чем причина

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Кенсингтонский дворец опубликовал видео в социальных сетях в честь дня рождения принцессы 9 января — это заключительная часть серии видео принцессы Уэльской о «матери-природе».

В трогательном видеоролике звучал закадровый голос Кэтрин, которая наслаждалась утренней прогулкой недалеко от своего семейного дома в Виндзоре. По словам королевского биографа Роберта Джобсона, видео показывает, что Кэтрин теперь не стремится «прорваться сквозь трудности» и вместо этого будет наслаждаться каждым моментом со своей семьей, особенно со своими тремя детьми, пишет express.

В видео можно услышать, как Кэтрин говорит: «Я начинаю задумываться о том, насколько я благодарна. Ибо реки внутри нас текут легко, страхи смываются, очищают и облагораживают. Примиритесь со своими слезами и откройте для себя, что значит быть живым».

В интервью журналу Hello! господин Джобсон сказал: «После всего, через что ей пришлось пройти, она чувствует себя счастливицей, что лечение закончилось, и для нее важнее всего проводить время с детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Она ничего не принимает как должное. Дни рождения — это важные события, и, возможно, сейчас, когда ее дети быстро растут, они значат для нее больше».

Говоря о ее работе в качестве члена королевской семьи, эксперт добавил, что теперь принцесса Уэльская, вероятно, будет более избирательна в выборе мероприятий, в которых будет участвовать.

Напомним, в прошлом году самым трудолюбивым членом семьи был король Чарльз, и это несмотря на то, что он продолжает лечение от неизвестной формы рака.