Принцесса Кейт дополнила свой изысканный образ серьгами королевы Елизаветы, которым уже 79 лет

Принцесса Кейт / © Getty Images

Во второй понедельник марта в Великобритании традиционно празднуют День Содружества. По этому случаю в Лондоне в Вестминстерском аббатстве провели службу, которую посетили представители королевской семьи, премьер-министр Кир Стармер и некоторые приглашенные высокопоставленные гости.

Главными звездами мероприятия традиционно стали принц и принцесса Уэльские, которые приехали без детей. Принцесса Кейт просто сияла, когда ее сфотографировали по дороге в аббатство, как и бриллиантовые серьги королевы Елизаветы II, которые она надела.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Что касается образа Кэт, то выбрала она свой любимый бренд Catherine Walker — темно-синее платье-пальто с пуговицами, которое было идеально скроено по фигуре Ее Высочества.

Также украшала платье принцессы драпировка на юбке, а подплечники делали этот наряд очень изысканным, ведь благодаря им талия Кейт стала визуально еще стройнее.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Образ принцессы Уэльской дополнила широкополая шляпка в тон платья, а вот украшала ее едва заметная сетчатая вуаль и фетровый бант. В руке Кэтрин держала небольшой клатч из текстурной кожи, обула она замшевые туфли на каблуке, а также надела свой любимый жемчуг из искусственных камней от Susan Caplan, который на ее шее можно было увидеть уже неоднократно на различных официальных мероприятиях.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Напомним, что серьги в ушах Кейт изготовлены для королевы Елизаветы из камней, которые она получила в качестве свадебного подарка в 1947 году от Хакима Бахрейна. Серьги состоят из круглых бриллиантовых гвоздиков, на которых подвешены круглые и багетные бриллианты в стиле ардеко, а также две жемчужины. Королева часто носила эти серьги, особенно в молодые годы, и позировала в них для портретов.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press