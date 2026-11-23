Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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Фильм, представленный Кирсти Янг, рассказывает о принцессе, которая завершает национальный марафон «Три вершины», покорив Бен-Невис, Скафелл-Пайк и Сноудон всего за 24 часа — впечатляющее достижение для любого. Его кадры были опубликованы в аккаунте принца и принцессы Уэльских в соцсетях.

В фильме Кейт открыто рассказывает о своем выздоровлении от рака и какие сильные эмоции она демонстрирует на камеру.

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Принцесса Уэльская / © Instagram принца и принцессы Уэльских

«Рак действительно меняет человека, — говорит она. — Он меняет тело. Он меняет вас физически. Но есть гораздо, гораздо более глубокий аспект того, что меняет человек после постановки диагноза рака.

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Я знаю, что исцеление — это путь. Как восстановить связь с тем, что когда-то было знакомо. И как обрести надежду и радость среди неопределенности. Ясно, что мы не созданы для того, чтобы нести жизненные испытания в одиночку.

Все способно обновляться и расти. Часто именно через боль мы понимаем, что за ней скрывается более высокая красота», - говорит принцесса Кэтрин, цитирует ее слова Daily Mail.

Брат Кейт, Джеймс Миддлтон, который присоединяется к Кейт на горе Скафелл-Пайк, а затем неожиданно появляется и на Сноудоне, напоминает ей, что, в отличие от некоторых других больных раком, у его сестры не было возможности отметить...Завершением лечения стал звон колокола в знак празднования. «Так что, возможно, это ваш звонок в колокол», — предполагает он. И, как стало известно, принцесса с этим полностью согласна.

Как объясняется в фильме, всего за несколько недель до июньского благотворительного мероприятия Кейт аплодировала, подбадривала и обнимала 30-летнюю Клэр Лорент, больную раком груди, когда та звонила в колокол в больнице Кристи в Манчестере, отмечая окончание собственного лечения.

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Напомним, у принцессы Кэтрин в 2024 году после операции на брюшной полости был диагностирован рак. Тип и стадия заболевания не разглашались. Но, она прошла курс химиотерапии и завершила его в сентябре того же года, вскоре после чего объявила об этом в коротком документальном фильме.

Принцесса Кейт со своей семьей - мужем Уильямом, тремя детьми, родителями и братом / © Instagram принца и принцессы Уэльских

В январе 2025 года Кейт сообщила, что рак находится в стадии ремиссии.

Новый фильм, который, по словам представителей Букингемского дворца, «глубоко личный», призван вселить силу и надежду в тех, кто столкнулся с серьезным заболеванием, и «изменить доступ к комплексной онкологической помощи, которая поддерживает благополучие, устойчивость и качество жизни во время и после постановки диагноза».

30-минутный документальный фильм будет показан в следующее воскресенье, 29 ноября, на канале BBC One.

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Принцесса Кейт с мужем принцем Уильямом / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, ранее в интервью для журнала Country Life, принцесса рассказывала, что врачи предупреждали ее о том, что возвращение к нормальной жизни займет время. Это было откровенное интервью Кейт для выпуска, приглашенным редактором которого стал ее муж Уильям.

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