Принцесса Кейт готовится к важному выходу: что это будет за мероприятие

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Реклама

43-летняя Кэтрин, которая является покровительницей этой организации, уже несколько раз посещала ее, последний раз — во время Недели осведомленности о проблемах психического здоровья в 2023 году.

Последнее выступление принцессы, что примечательно, состоялось через неделю после ее выступления на саммите Future Workforce Summit, где она говорила о важности стабильных, заботливых отношений для создания устойчивой среды, необходимой ребенку для процветания. Кэтрин также обратилась к руководителям бизнеса с призывом отдать приоритет «времени и заботе» наряду с прибылью и успехом.

Принцесса Кейт на саммите Future Workforce Summit / © Getty Images

С 2016 года Анна Фрейд находится под покровительством принцессы Уэльской. Это ведущая организация Великобритании, занимающаяся научно обоснованными исследованиями и обучением в области психического здоровья детей, молодежи и семей. Цель благотворительной организации — создать мир, в котором молодые люди смогут полностью раскрыть свой потенциал, а они и их семьи получат всю необходимую поддержку для развития своего эмоционального и психического здоровья.

Реклама

В ходе визита на этой неделе принцесса встретится с генеральным директором благотворительной организации профессором Имоном МакКрори и обсудит, как Анна Фрейд преобразует систему охраны психического здоровья младенцев, детей и молодежи с помощью науки, сотрудничества и клинических инноваций.