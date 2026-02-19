- Дата публикации
Принцесса Кейт хотела дать своему первенцу совсем другое имя: стало известно какое
Кейт Миддлтон и принц Уильям долго обсуждали, как назвать своего первенца, принца Джорджа, который родился 22 июля 2013 года.
Выбор имени для их первенца имел особое значение, поскольку он был будущим наследником престола.
В готовящейся к выходу книге «Вильям и Кэтрин: Новая эра монархии: история изнутри», автор Рассел Майерс пишет, что Кейт и Уильям «часами» выбирали имена для своего первенца.
Как сообщало BBC, королевская пара не узнала пол ребенка до его рождения, и в биографии утверждается, что им было трудно прийти к согласию по поводу имен.
Согласно отрывкам, опубликованным в газете The Mirror, Кейт отдавала предпочтение Александру или Александре, а Уильям хотел бы почтить память своей покойной матери, принцессы Дианы, если бы у них родилась девочка.
«Близкий друг подарил паре книгу с именами для детей, которую они часами листали — часто заканчивая приступами смеха после того, как один из них предлагал что-то совершенно неожиданное», — пишет Майерс.
По словам автора, в итоге Уильям выбрал два самых популярных мужских имени: Джордж и Луи. Именно так зовут двоих сыновей Уэльских – Джордж Александр Луи (в нем учли и вариант, который нравился Кейт), а также Луи Артур Чарльз.