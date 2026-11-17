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Принцесса Кейт и актриса Симон Эшли неожиданно совпали в своем стиле на церемонии в Индии
Принцесса Уэльская и актриса из сериала «Бриджертоны» Симон Эшли встретились в Мумбаи во время первой церемонии вручения детской премии Earthshot Awards.
Обе женщины выбрали синий цвет для своих нарядов и сидели рядом на мероприятии.
Встреча состоялась в Музее решений в рамках церемонии, посвященной молодым людям, работающим над поиском решений экологических проблем в своих сообществах. Кейт и принц Уильям приняли участие в мероприятии вместе с несколькими послами программы Earthshot, в том числе Симоной Эшли.
Для этого случая принцесса Уэльская надела васильковый костюм от Габриэлы Херст, который она впервые продемонстрировала этим летом на Уимблдоне. Кейт дополнила образ сумочкой Dior Cigale, специально разработанной для нее Джонатаном Андерсоном и изготовленной с использованием традиционных индийских ремесленных техник.
31-летняя Симона Эшли, в свою очередь, также выбрала похожий цвет. На ней было платье британского бренда Self-Portrait в рубчик с длинными рукавами, круглым вырезом и расклешенной плиссированной юбкой с ажурной отделкой по нижнему краю.
Главным акцентом платья были объемные круглые аппликации-броши из жемчужин и кристаллов, равномерно украшающие лиф, рукава и верхнюю часть юбки. Волосы звезда собрала в высокий гладкий хвост с волнистыми прядями и надела лаконичные серебристые серьги-кольца.
А сегодня вечером Кейт и Уильям Уэльские блистали на церемонии в нарядах от индийского кутюрье.