Принцесса Кейт и королева Камилла вышли на балкон во время церемонии памяти погибших

Принцесса Кейт и королева Камилла / © Associated Press

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Ежегодное мероприятие, которое традиционно проходит во вторые выходные ноября, посвящено памяти погибших на войнах военнослужащих Великобритании и стран Содружества наций.

Принцесса Кейт и королева Камилла / © Associated Press

44-летняя принцесса Уэльская, как уже стало традицией, присоединилась к королеве Камилле на почетном месте на балконе, ведь она не пропускает это мероприятие с тех пор, как в 2011 году стала членом британской королевской семьи после бракосочетания с принцем Уильямом.

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Принцесса Кейт / © Associated Press

Как и многие другие члены королевской семьи, Кейт и Камилла дополнили свой тёмный наряд значком с красным маком. Каждый год в ноябре такие значки становятся заметной деталью нарядов представителей королевской семьи и общественных деятелей. Красный мак используют с 1921 года в память о военнослужащих, погибших в войнах.

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Тем временем другие члены королевской семьи, в частности супруги обеих женщин — принц Уильям и король Чарльз III, — возложили венки к мемориалу. Мероприятие также сопровождалось двухминутной минутой молчания, которая началась в 11:00 по местному времени.

Король Чарльз, принцесса Анна, принц Уильям / © Associated Press

Король Чарльз, принцесса Анна, принц Уильям / © Associated Press

Король Чарльз, принцесса Анна / © Associated Press

Накануне семья вместе посетила Фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле.

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