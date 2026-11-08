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Принцесса Кейт и королева Камилла вышли на балкон во время церемонии памяти погибших
8 ноября члены британской королевской семьи собрались в Лондоне у военного мемориала «Кенотаф» на Национальную церемонию почтения памяти погибших, также известную как Remembrance Sunday (Воскресенье памяти).
Ежегодное мероприятие, которое традиционно проходит во вторые выходные ноября, посвящено памяти погибших на войнах военнослужащих Великобритании и стран Содружества наций.
44-летняя принцесса Уэльская, как уже стало традицией, присоединилась к королеве Камилле на почетном месте на балконе, ведь она не пропускает это мероприятие с тех пор, как в 2011 году стала членом британской королевской семьи после бракосочетания с принцем Уильямом.
Как и многие другие члены королевской семьи, Кейт и Камилла дополнили свой тёмный наряд значком с красным маком. Каждый год в ноябре такие значки становятся заметной деталью нарядов представителей королевской семьи и общественных деятелей. Красный мак используют с 1921 года в память о военнослужащих, погибших в войнах.
Тем временем другие члены королевской семьи, в частности супруги обеих женщин — принц Уильям и король Чарльз III, — возложили венки к мемориалу. Мероприятие также сопровождалось двухминутной минутой молчания, которая началась в 11:00 по местному времени.
Накануне семья вместе посетила Фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле.