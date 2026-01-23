ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Кейт на каблуках неожиданно подбежала к поклоннице, заставив свою охрану волноваться

На этой неделе Кейт и Уильям Уэльские совершали визитв Шотландию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Пара поприветствовала собравшихся после посещения мастерской Radical Weavers в Стерлинге. Один из королевских поклонников опубликовал видео в Instagram, на котором видно, что Кэтрин уже собиралась садится в автомобиль, к которому направлялась, как резко передумала и побежала в сторону еще одного доброжелателя, принесшего принцессе цветы. Охрана Кэтрин мигом среагировала и отправилась за принцессой.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

«Здравствуйте, большое спасибо», — сказала принцесса Кейт, пожимая руку поклоннице, принимая букет красных гвоздик и позируя для фотографии.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Спонтанный забег принцессы Уэльской в ​​черных ботинках на каблуках был не единственным ее спортивным поступком в этот день. Она также обыграла принца Уильяма в дружеском соревновании по керлингу в Национальной академии керлинга, правда для этого ей пришлось переобуться.

Принцесса Уэльская сыграла в керлинг / © Associated Press

Принцесса Уэльская сыграла в керлинг / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
221
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie