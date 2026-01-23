- Дата публикации
Принцесса Кейт на каблуках неожиданно подбежала к поклоннице, заставив свою охрану волноваться
На этой неделе Кейт и Уильям Уэльские совершали визитв Шотландию.
Пара поприветствовала собравшихся после посещения мастерской Radical Weavers в Стерлинге. Один из королевских поклонников опубликовал видео в Instagram, на котором видно, что Кэтрин уже собиралась садится в автомобиль, к которому направлялась, как резко передумала и побежала в сторону еще одного доброжелателя, принесшего принцессе цветы. Охрана Кэтрин мигом среагировала и отправилась за принцессой.
«Здравствуйте, большое спасибо», — сказала принцесса Кейт, пожимая руку поклоннице, принимая букет красных гвоздик и позируя для фотографии.
Спонтанный забег принцессы Уэльской в черных ботинках на каблуках был не единственным ее спортивным поступком в этот день. Она также обыграла принца Уильяма в дружеском соревновании по керлингу в Национальной академии керлинга, правда для этого ей пришлось переобуться.