Принцесса Кейт на каблуках неожиданно подбежала к поклоннице, заставив свою охрану волноваться

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Пара поприветствовала собравшихся после посещения мастерской Radical Weavers в Стерлинге. Один из королевских поклонников опубликовал видео в Instagram, на котором видно, что Кэтрин уже собиралась садится в автомобиль, к которому направлялась, как резко передумала и побежала в сторону еще одного доброжелателя, принесшего принцессе цветы. Охрана Кэтрин мигом среагировала и отправилась за принцессой.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

«Здравствуйте, большое спасибо», — сказала принцесса Кейт, пожимая руку поклоннице, принимая букет красных гвоздик и позируя для фотографии.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Спонтанный забег принцессы Уэльской в ​​черных ботинках на каблуках был не единственным ее спортивным поступком в этот день. Она также обыграла принца Уильяма в дружеском соревновании по керлингу в Национальной академии керлинга, правда для этого ей пришлось переобуться.

