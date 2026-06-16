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Принцесса Кейт надела символические бриллиантовые серьги, которые впервые носила на своей свадьбе 15 лет назад
Её Высочество вновь продемонстрировала, как умело сочетает вневременные вещи с современными трендами, придавая при этом особую символику модным решениям, которые регулярно привлекают внимание публики.
Принцесса Кейт появилась на церемонии вручения Ордена Подвязки в Виндзорском замке. Однако внимание привлек не только её красивый летний образ, выполненный в модном оттенке сливочного масла, но и бриллиантовые серьги, которые она надела.
Супруга принца Уильяма дополнила образ бриллиантовым украшением, имеющим особую сентиментальную ценность — серьгами, которые она впервые надела в 2011 году на своей свадьбе.
Серьги были изготовлены для неё британским ювелиром Робинсоном Пелхемом и являются подарком от её родителей, Кэрол и Майкла Миддлтонов. Они вдохновлены гербом семьи Миддлтонов и сочетают в себе мотив дубового листа и желудя с бриллиантовой подвеской в форме груши.
Хотя принцесса редко их носит, в последние годы она несколько раз появлялась в них на публике, в частности, надевала их на пасхальную службу в 2019 году и на садовую вечеринку в Букингемском дворце в прошлом году.