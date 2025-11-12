Принцесса Кейт нарушила традицию во время посещения Дне памяти: что она сделала

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская была среди членов королевской семьи, посетивших поминальную службу у Кенотафа в центре Лондона. Мы обратили внимание, что в этом году ее черное пальто от Catherine Walker & Co дополнял лишь один маковый цветок, в то время, как в предыдущие годы на этом же мероприятии Кейт всегда носила три мака в знак уважения к погибшим в Первой мировой войне и других конфликтах.

Королева Камилла и принцесса Кейт / © Associated Press

Таким образом Кэтрин в эти выходные нарушила свою традицию, в то время, как королева Камилла, стоявшая с ней рядом на балконе Министерства иностранных дел, была с тремя маками на груди.

В чем смысл именно трех маков? Считается, что члены королевской семьи носят несколько брошей в честь членов семьи, которые сражались и погибли на войнах. У прабабушки Кейт было три брата, которые погибли на фронте во время Первой мировой войны. Принцесса видела письма предков во время трогательного визита в Имперский военный музей в 2018 году.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

А согласно другой теории — несколько маков на груди гораздо заметнее, чем один, и, возможно, именно поэтому Камилла решила сделать такой акцент в образе в этом году и их наряды с принцессой Уэльской были заранее обговорены.

Принцесса Уэльская Кейт на этой же службе несколько лет назад / © Associated Press

Напомним, во вторник, 11 ноября, принцесса Кейт представляла семью на панихиде в Мемориале Вооруженных сил Национального мемориального дендрария, где появилась в пальто от Catherine Walker на молнии, а также широкополой шляпе от бренда Jane Taylor.