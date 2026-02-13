Принцесса Кейт назвала во время встречи с детьми свой самый любимый цвет

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Кэтрин отметила Неделю психического здоровья детей визитом в школу на юге Лондона. Там она вместе с учениками приняла участие в занятии, в ходе которого нужно было собирать разноцветные помпоны пинцетом.

«Можно мне попробовать? Это сложно?», - спросила Кейт у детей, с которыми проводила время.

Как сообщило издание Hello! разговор Кэтрин с детьми перешел в обсуждение любимых цветов.

«Какой ваш любимый цвет?» — спросила Кейт у детей, прежде чем поделиться своим ответом. «Я люблю зеленый. Он напоминает мне о природе и о пребывании на свежем воздухе».

Принцесса Уэльская ранее рассказывала, что у нее был другой любимый цвет во время визита в Соединенные Штаты в 2011 году. Принц Уильям выбрал синий в качестве своего предпочтительного оттенка, но его жена сказала: «Я не знаю, есть ли у меня любимый цвет», прежде чем остановиться на белом.

Однако любовь принцессы Кейт к зелени не вызывает удивления. Она открыто говорила о своей связи с миром природы, особенно в связи с диагнозом рака, лечением и выздоровлением. Во время выздоровления Кейт много времени проводила на природе, о чем сама неоднократно публично рассказывала.

