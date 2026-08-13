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Принцесса Кейт называет младшего сына принца Луи милым прозвищем
У принцессы Кейт есть несколько ласковых прозвищ для своих детей - Джорджа, Шарлотты и Луи.
Кейт, выпустившая семейное видео в честь завершения курса химиотерапии, показала поклонникам редкую возможность заглянуть в ее тесную связь со всеми детьми, особенно с маленьким Луи.
В начале трогательного видеоролика 44-летняя женщина прогуливалась по лесной местности вместе с принцем Уильямом и их детьми: 13-летним принцем Джорджем, 11-летней принцессой Шарлоттой и 8-летним принцем Луи.
В трогательный момент принцесса ласково обратилась к своему младшему сыну: «Лу-багс, ты покажи дорогу».
Это не первый раз, когда поклонники королевской семьи слышат это ласковое прозвище. Еще в мае 2023 года, во время визита в 3-ю скаутскую группу Аптона в Слау вместе со своими детьми, принцесса помогала принцу Луи жарить зефир на открытом огне, и, подавая ему палочку, чтобы он ее выбросил, она сказала: «Брось это в огонь, Лу Баг», - пишет журнал Hello!.
У Кейт также есть прекрасные ласковые имена для своих старших детей: принцессу Шарлотту раньше называли «крошка» и «Лотти», а принца Джорджа — «маленькая виноградинка».