Принцесса Кейт не хотела носить титул "Уэльская": в чем была причина

Принцесса Кейт и принцесса Диана / © Getty Images

Реклама

Об этом пишет автор Рассел Майерс в его новой биографии «Вильям и Кэтрин: Новая эра монархии: история изнутри».

В книге автор прослеживает путь пары, включая изменение их королевских ролей после смерти королевы Елизаветы в 2022 году. Тогда отец Уильяма, король Чарльз, в своей первой речи в качестве монарха объявил, что Уильям и Кейт станут новыми принцем и принцессой Уэльскими. И хотя Чарльз обсуждал свои планы со своим сыном и невесткой, Майерс пишет, что принцесса Кейт изначально неохотно принимала этот титул, поскольку он ранее принадлежал принцессе Диане.

Король Чарльз, принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

«Придворные говорили, что, хотя Кэтрин в полной мере понимала историю, связанную с этой ролью, она была полна решимости найти свой собственный путь. Кетрин также в частном порядке выражала Уильяму и Чарльзу свои сомнения по поводу принятия титула, осознавая исключительную привязанность британской общественности к принцессе Диане и ее связь с ней даже спустя 25 лет после ее смерти».

Реклама

Бывший высокопоставленный помощник Уильяма и Кейт рассказал Майерсу: «Это говорит о том, насколько она рассудительна», — цитирует журнал People.

Принцесса Уэльская Диана / © Getty Images

«Она доброжелательна в своих намерениях, но также хочет создать для себя и своей семьи собственную роль, которая во многом сильно отличается от того, как вели себя поколения членов королевской семьи в прошлом», — добавляет бывший помощник. «Она прекрасно понимает, с какой скоростью хочет продвигаться и как видит свою будущую роль в королевской семье, и я думаю, что когда ее убедили принять титул, а это потребовало некоторых уговоров, она почувствовала, что, хотя сравнения с Дианой неизбежны, она сможет справиться по-своему».

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Напомним, что когда Чарльз женился на будущей королеве Камилле в 2005 году, его новая жена предпочла носить титул герцогини Корнуоллской вместо принцессы Уэльской из уважения к первой жене Чарльза — принцессе Диане, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.