Принцесса Кейт не поедет с Уильямом на церемонию Earthshot Prize: стала известна причина

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Предполагается, что у принца и принцессы Уэльских есть политика в отношении воспитания детей, из-за которой Кейт Миддлтон не сможет присутствовать на мероприятии.

В следующем месяце принц Уэльский отправится в Бразилию на церемонию вручения премии Earthshot Prize 2025, церемония вручения которой в Южной Америке состоится в Рио-де-Жанейро, 5 ноября.

Кейт и Уильям на церемонии Earthshot Prize в 2021 году в Лондоне / © Associated Press

Церемония ознаменует собой середину пути премии Earthshot Prize, учрежденной принцем Уильямом в 2020 году с целью продвижения десятилетия самоотверженной работы по решению крупнейших экологических проблем, с которыми сегодня сталкивается наша планета, вплоть до 2030 года.

По данным Express, решение Кейт остаться дома в Виндзоре, пока Уильям один отправится в Бразилию, связано с потребностями троих детей пары: 12-летнего принца Джорджа, 10-летней принцессы Шарлотты и 7-летнего принца Луи. У принца и принцессы есть личное правило: всегда стараться, чтобы хотя бы один из них был дома с детьми и выполнял родительские обязанности, например, отвозил их в школу и забирал, пока другой на работе. А заграничные поездки предполагают, что родители будут отсутствовать не несколько часов, как, например, во время мероприятий в Лондоне, а несколько дней, что неприемлемо.

Принцесса Уэльская с детьми / © Associated Press

В прошлом году, напомним, принцесса Кейт также не сопровождала принца Уильяма в Кейптаун, где прошла очередная премия. Там британскому принцу составила компанию другая известная женщина.