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Принцесса Кейт не пригласила Меган и Гарри на свой рождественский концерт
Недавно была объявлена тема очередного рождественского концерта принцессы Уэльской Together at Christmas, который состоится 11 декабря в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Обычно это мероприятие принцессы посещает вся королевская семья и много вопросов точилось на тему того, пригласят ли принца Гарри и Меган Маркл на мероприятие в этом году, учитывая, что пара недавно переехала жить в Британию.
Но, сообщается, что принцесса Кейт на пригласила своего отчужденного зятя принца Гарри и его жену Меган на рождественскую службу. Как стало известно изданию The Mail on Sunday, герцог и герцогиня Сассекские не включены в список гостей на рождественский концерт Кэтрин «Вместе на Рождество».
Этот очевидный пренебрежительный жест особенно показателен, учитывая, что тема церемонии — «любовь, доброта и забота друг о друге». Более 1600 гостей посетят аббатство, где Уильям и Кэтрин поженились в 2011 году.
Как правило, на мероприятие приглашаются члены расширенной королевской семьи, а также знаменитости и те, кто поддерживает свои сообщества. Эта служба стала одной из знаковых событий в жизни принцессы Кейт. Король Чарльз и королева Камилла редко на ней присутствуют, предпочитая оставлять всеобщее внимание другим.
В прошлом году принц Уильям и трое детей пары, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, присутствовали на этом мероприятии вместе с Кэтрин. Среди других гостей были Софи, герцогиня Эдинбургская, Зара и Майк Тиндалл, а также принц Майкл Кентский, а еще сестры Йоркские, правда они отказались присутствовать.
Напомним, ранее мы рассказывали, где Гарри и Меган планируют провести Рождество.