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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Кейт не заметила неловкого момента с платьем во время банкета: что произошло

Камеры случайно запечатлели неловкий момент во время королевского банкета.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Принцесса Кейт на банкете

Принцесса Кейт на банкете / © Associated Press

На прошлой неделе в Виндзорском замке царила праздничная атмосфера, ведь британская королевская семья устроила торжественный банкет в честь султана Омана Хайтама бин Тарика, который находился в Великобритании с трехдневным визитом. Это был первый визит султана Омана в страну с 1982 года.

В роскошно украшенном зале замка, где был накрыт стол на 160 гостей, король Чарльз выступил с речью, однако больше всего заголовков в прессе вызвало не выступление монарха, а принцесса Кейт. Супруга принца Уильяма выглядела великолепно в жёлтом вечернем платье Elie Saab с красивой драпировкой.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

В наряде Кейт также была накидка-кейп, спускавшаяся до пола и придававшая образу ещё больше изысканности и легкости.

Те, кто не получил личного приглашения на государственный банкет, могли следить за торжеством благодаря прямой трансляции на официальном YouTube-канале британской королевской семьи. Именно во время просмотра внимательные зрители заметили одну интересную деталь — ножка стула, на котором сидела принцесса, зацепилась за подол платья.

Ножка стула зацепилась за подол платья принцессы / © скриншот с видео

Ножка стула зацепилась за подол платья принцессы / © скриншот с видео

Инцидент особенно бросился в глаза во время речи Чарльза. Сама принцесса, похоже, ничего не заметила, и ситуация в итоге обошлась без последствий — ни Кейт, ни её наряд не пострадали.

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