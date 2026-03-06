Принцесса Кейт неожиданно на публике рассказала о любимом занятии своих детей

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Во время своего визита Кейт насладилась выступлением труппы болливудских танцоров, во время которого ей вручили розу. Во время выступления она пошутила, что ее троим детям – Джорджу, Шарлотте и Луи это представление очень понравилось бы.

«Вы, должно быть, в отличной форме, потому что вы очень энергичны. Моим детям это очень понравилось бы, они обожают танцевать. Луи бы тоже понравился ваш танцевальный номер», - цитирует слова Кэтрин журнал Hello!.

Известно также, что принцесса Шарлотта — страстная поклонница балета, как и была ее бабушка принцесса Диана.

Ранее мы рассказывали, как принцесса Уэльская тайно посетила балет и поделилась фото в Instagram в январе этого года.