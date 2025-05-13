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Принцесса Кейт носит любимый аксессуар в волосах, как у ее дочери Шарлотты
Принцесса Уэльская носит модный аксессуар в волосах, который теперь станет, наверняка, очень популярным после того, как она вышла с ним на публику.
На концерте в честь 80-летия со дня победы во Второй мировой войне принцесса Кейт появилась в структурированном блейзере с поясом на талии и юбке-плисе с кружевной отделкой от бренда Self-Portrait, дополнив лук нюдовыми туфлями-лодочками из замши Gianvito Rossi и маленькой черной сумкой от Chanel.
Она дополнила образ пятирядным жемчужным ожерельем, эффектными серьгами из жемчуга и неожиданным аксессуаром для волос — большим черным бантом. Это не первый раз, когда принцесса Уэльская показывает, что банты для волос подходят не только маленьким девочкам. Она использовала подобные аксессуары в прошлом, чтобы украсить конский хвост.
Также ее 10-летняя дочь принцесса Шарлотта часто носит банты в волосах.
Отметим, принцесса Кейт также известна тем, что носит много бантов на своих платьях и пальто, даже добавляя их к нарядам, которые уже носила ранее для того, чтобы переделать любимый образ и выйти на публику в нем снова.