Принцесса Кейт носит любимый аксессуар в волосах, как у ее дочери Шарлотты

Принцесса Кейт / © Getty Images

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На концерте в честь 80-летия со дня победы во Второй мировой войне принцесса Кейт появилась в структурированном блейзере с поясом на талии и юбке-плисе с кружевной отделкой от бренда Self-Portrait, дополнив лук нюдовыми туфлями-лодочками из замши Gianvito Rossi и маленькой черной сумкой от Chanel.

Кейт и Уильям / © Associated Press

Она дополнила образ пятирядным жемчужным ожерельем, эффектными серьгами из жемчуга и неожиданным аксессуаром для волос — большим черным бантом. Это не первый раз, когда принцесса Уэльская показывает, что банты для волос подходят не только маленьким девочкам. Она использовала подобные аксессуары в прошлом, чтобы украсить конский хвост.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Также ее 10-летняя дочь принцесса Шарлотта часто носит банты в волосах.

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Отметим, принцесса Кейт также известна тем, что носит много бантов на своих платьях и пальто, даже добавляя их к нарядам, которые уже носила ранее для того, чтобы переделать любимый образ и выйти на публику в нем снова.

Принцесса Кейт / © Getty Images