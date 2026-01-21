ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Кейт обыграла мужа Уильяма в керлинг и не сдерживала эмоций

Во время вчерашнего визита в Шотландию принцесса Уэльская продемонстрировала свои навыки в соревнованиях по керлингу.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Кейт и директор по развитию керлинга Британской федерации керлинга Найджел Холл, а также шотландские керлингисты сыграли в Национальной академии керлинга в Стирлинге. Принц Уильям также присоединился к игре.

Кэтрин победила принца Уильяма в дружеском соревновании по керлингу, и сделала это в юбке и сменив предварительно сапоги на каблуках на ботинки на тонкой подошве.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Академия керлинга стала первым официальным мероприятием королевской четы во время их визита в Шотландию, цель которого — подчеркнуть богатое культурное наследие страны, которое и сегодня продолжает объединять местные сообщества.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Известно, что принц Уильям и принцесса Кейт часто соревнуются друг с другом в спорте во время своих совместных королевских мероприятий, и победа Кейт в керлинге напомнила ей о том, как она обыграла Уильяма в соревновании по вращению мяча в Южном Уэльсе в феврале 2023 года.

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Чета Уэльских оба увлечены спортом и привили этот интерес своим троим детям.

Уильям и Кэтрин в Шотландии / © Getty Images

Уильям и Кэтрин в Шотландии / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
139
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie