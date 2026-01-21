Принцесса Кейт обыграла мужа Уильяма в керлинг и не сдерживала эмоций

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Кейт и директор по развитию керлинга Британской федерации керлинга Найджел Холл, а также шотландские керлингисты сыграли в Национальной академии керлинга в Стирлинге. Принц Уильям также присоединился к игре.

Кэтрин победила принца Уильяма в дружеском соревновании по керлингу, и сделала это в юбке и сменив предварительно сапоги на каблуках на ботинки на тонкой подошве.

Академия керлинга стала первым официальным мероприятием королевской четы во время их визита в Шотландию, цель которого — подчеркнуть богатое культурное наследие страны, которое и сегодня продолжает объединять местные сообщества.

Известно, что принц Уильям и принцесса Кейт часто соревнуются друг с другом в спорте во время своих совместных королевских мероприятий, и победа Кейт в керлинге напомнила ей о том, как она обыграла Уильяма в соревновании по вращению мяча в Южном Уэльсе в феврале 2023 года.

Чета Уэльских оба увлечены спортом и привили этот интерес своим троим детям.