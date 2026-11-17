Кейт и Уильям Уэльские в Индии / © Getty Images

Реклама

Принц и принцесса Уэльские в воскресенье прибыли в Мумбаи для участия в шестом ежегодном саммите премии Earthshot. В ходе своего трехдневного визита королевская чета примет участие в мероприятиях, посвященных вопросам устойчивого развития, инновациям, а также укреплению связей между Индией и Соединенным Королевством.

На этом фото Кейт и Уильяма запечатлены во время беседы с исполнительным директором премии Earthshot Prize Джейсоном Кнауфом.

Реклама

Кейт и Уильям Уэльские в Мумбаи / © Associated Press

Кэтрин одета в брючный костюм глубокого васильково цвета от Габриэллы Херст, состоящий из приталенного двубортного блейзера с акцентированными лацканами и прямых классических брюк, а также на ней туфли-лодочки на каблуках.

Реклама

Монохромный образ принцессы Уэльской дополняют серьги французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels — модель Magic Alhambra earrings. Двухъярусные подвески в виде четырехлистного клевера разного размера - символ удачи бренда, из желтого золота со вставками из белого перламутра и тонкой золотой окантовкой. Принцесса регулярно надевает эти серьги на крупные официальные и спортивные мероприятия.

Кейт и Уильям Уэльские в Мумбаи / © Getty Images

В этот раз она обошлась без украшений на шее, волосы распустила, сделала светлый маникюр и дневной макияж.

Кейт и Уильям Уэльские в Мумбаи / © Getty Images

Принц Уильям появился на мероприятии в темно-сером однобортном пиджаке в тонкую клетку с фактурной переплетенной тканью, которую он носил с голубой рубашкой без галстука и классическими темными брюками, а также коричневыми туфлями из замши.

Кейт и Уильям Уэльские в Мумбаи / © Associated Press

В этот же день чета Уэльских посетила встречу с финалистами премии Earthshot, где принцесса также блистала в брючном костюме, но только другого цвета.

Реклама

Новости партнеров