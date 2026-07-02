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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
394
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Кейт очаровала образом на Уимблдоне и тем, что продавала входные билеты

Принцесса Уэльская Кэтрин приехала сегодня на Уимблдонский теннисный турнир.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Кейт впервые в этом году вернулась на Уимблдон. Принцесса - страстная поклонница тенниса, выглядела невероятно в брючном костюме яркого оттенка из шелка и льна Gabriela Hearst, туфлях кофейного цвета из телячьей кожи от Ralph Lauren и под жакетом носила белый топ.

Летний стильный аутфит принцесса дополнила серьгами с лазуритом и лунным камнем Carousel Jewels, волосы собрала в высокий хвост и сделала дневной макияж.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Когда Кэтрин прибыла в Всеанглийский теннисный клуб, покровительницей которого она является, то ее запечатлели в момент, когда принцесса помогала продавать билеты в билетной кассе. Это был очень милый момент, и, наверное, совершенно неожиданный для людей. Принцесса провела время общаясь с посетителями, которые выстроились в очередь еще с раннего утра, чтобы получить из ее рук билет.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Сегодня Кэтрин наблюдала за матчем между британцем Артуром Фери и финном Отто Виртаненом на корте номер 18. На этом же корте сегодня будет выступать украинская теннисистка Марта Костюк.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
394
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