ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
50
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Кейт очаровала образом в первый день учебы ее сына принца Джорджа в Итоне

Принцесса Уэльская, как гордая мать сопровождала вчера своего старшего сына — принца Джорджа — в его первый учебный день в Итоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Принцесса Кейт с сыном принцем Джорджем

Принцесса Кейт с сыном принцем Джорджем / © Getty Images

Ее Высочество выбрала для этого важного дня наряд темно-зеленого лесного цвета от Emilia Wickstead, сшитое на заказ. Наряд был длины миди, со струящимся подолом, квадратным вырезом на декольте и поясом на талии, его Кейт дополнила замшевыми туфлями-лодочками Gianvito Rossi  шоколадно-коричневого цвета, серьгами Cartier Trinity из белого, желтого и розового золота, стоимостью 3 400 евро и колье из латуни с покрытием из 14-каратного золота Laura Lombardi Portrait, за 188 долларов.

Принцесса Уэльская распустила волосы, сделав красивую укладку волнами, и легкий дневной макияж, соответствующий торжественному моменту.

Принцесса Кейт с сыном принцем Джорджем / © Getty Images

Принцесса Кейт с сыном принцем Джорджем / © Getty Images

Когда отправятся в школу младшие дети Уэльских – принцесса Шарлотта и принц Луи и, будут ли их сопровождать Кейт с Уильямом, пока не известно. Они учатся в школе Ламбрук, ее же закончил этим летом и их старший брат принц Джордж.

Принцесса Кейт, принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Кейт, принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

Напомним, семья Уэльских также поделилась первыми официальными портретами принца Джорджа из колледжа Итон.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie