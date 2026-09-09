Принцесса Кейт очаровала образом в первый день учебы ее сына принца Джорджа в Итоне

Принцесса Кейт с сыном принцем Джорджем / © Getty Images

Реклама

Ее Высочество выбрала для этого важного дня наряд темно-зеленого лесного цвета от Emilia Wickstead, сшитое на заказ. Наряд был длины миди, со струящимся подолом, квадратным вырезом на декольте и поясом на талии, его Кейт дополнила замшевыми туфлями-лодочками Gianvito Rossi шоколадно-коричневого цвета, серьгами Cartier Trinity из белого, желтого и розового золота, стоимостью 3 400 евро и колье из латуни с покрытием из 14-каратного золота Laura Lombardi Portrait, за 188 долларов.

Принцесса Уэльская распустила волосы, сделав красивую укладку волнами, и легкий дневной макияж, соответствующий торжественному моменту.

Реклама

Принцесса Кейт с сыном принцем Джорджем / © Getty Images

Когда отправятся в школу младшие дети Уэльских – принцесса Шарлотта и принц Луи и, будут ли их сопровождать Кейт с Уильямом, пока не известно. Они учатся в школе Ламбрук, ее же закончил этим летом и их старший брат принц Джордж.

Реклама

Принцесса Кейт, принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

Напомним, семья Уэльских также поделилась первыми официальными портретами принца Джорджа из колледжа Итон.

Новости партнеров