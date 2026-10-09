Принцесса Кейт очаровала образом во время визита с принцем Уильямом в Ирландию

Уильям и Кейт Уэльские / © Getty Images

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Кейт и Уильям прибыли в Южный Белфаст для начала неожиданного однодневного визита в Северную Ирландию. Супруги посетили The Commons, проект по преобразованию церкви на Ормо-роуд в общественный центр.

Визит был незапланированным, а его подробности держались в строжайшей тайне. Он посвящен инициативе принца Уильяма «Возвращение домой», направленной на искоренение бездомности, и будет включать встречи с организациями и молодыми людьми, работающими над ее реализацией. Последний раз пара посещала Северную Ирландию в октябре прошлого года.

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Уильям и Кейт Уэльские / © Getty Images

Принцесса Уэльская выглядела невероятно стильно в пальто, сшитом на заказ Catherine Walker & Co, блузке из шелкового атласа Knatchbull Savile Ro цвета слоновой кости с каскадными оборками и юбке миди из шерсти в клетку тартан от Emilia Wickstead с поясом на талии. В руках Кэтрин несла сумку Mulberry из зернистой кожи зеленого оттенка, а обута была в кожаные туфли-лодочки Gianvito Rossi. Образ принцессы дополняли серьги Сartier Trinity из белого, желтого и розового золота и помолвочное кольцо с сапфиром. Волосы она собрала частично заколкой сзади, сформировав красивые локоны, а черты лица подчеркнула макияжем.

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Принц Уильям также был элегантен в синем классическом костюме, белой рубашке и голубом галстуке.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Пара не испугалась дождя, принцесса несла черный зонт, чтобы укрыться от него. Уильям и Кейт были в прекрасном настроении, пожимали руки людям и улыбались во время официальных приветствий.

Принцесса Кейт / © Getty Images

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