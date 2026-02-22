Принцесса Кейт осторожна в отношении кузин Уильяма – Беатрис и Евгении: в чем причина

Принцесса Кейт, принцессы Евгения и Беатрис и их отец Эндрю / © Getty Images

Реклама

Недавно опубликованные файлы Эпштейна вызвали серьезные вопросы о том, насколько обе принцессы Йоркские были осведомлены о связях своих родителей с финансистом-педофилом.

Из писем известно, что принцесса Беатрис помогала своей матери Саре советовать, как успокоить Эпштейна после того, как Ферги назвала его педофилом, извиняясь за то, что в интервью 2011 года приняла от осужденного за сексуальные преступления сумму в размере 15 000 фунтов стерлингов.

Принцессы Беатрис и Евгения с мамой Сарой / © Getty Images

Она также сыграла ключевую роль в организации катастрофического интервью своего отца программе Newsnight в 2019 году, и теперь Беатрис и Евгении предстоит столкнуться с возможностью того, что постепенное раскрытие информации об Эпштейне может привести к их отстранению от королевской жизни, пишет Daily Mail.

Реклама

После того как король Чарльз лишил 66-летнего Эндрю всех его военных и королевских титулов, эксперты предположили, что принц Уильям, как будущий король, может применить тот же жесткий подход и к своим кузенам — Евгении и Беатрис.

Принцессы Евгения и Беатрис с отцом Эндрю / © Associated Press

Источники сообщили изданию, что «Уильям и Кейт, похоже, не близки ни с одной из сестер. У них не так много общего». Сообщается, что тесные связи Евгении с принцем Гарри и Меган Маркл сделали принцессу Уэльскую «осторожной» после «Мегзита», и Кейт «редко видят» с обеими сестрами.

«Уильям намеренно приглашает Беатрис и Евгению, а также других кузин, помочь ему раз в год устраивать садовую вечеринку в Букингемском дворце. Но нет никаких признаков того, что он когда-либо хотел бы, чтобы его кузены были работающими членами королевской семьи, финансируемыми налогоплательщиками», — говорит источник.

Любые опасения Кейт и Уильяма по поводу сестер Йоркских только усугубятся из-за продолжающихся связей их родителей с Эпштейном, а также недавнонего ареста их отца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

Реклама

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и принц Уильям / © Getty Images

Ранее, напомним, мы рассказывали, кто из европейских монархий пострадал из-за этого «кризиса Эпштейна».