Принцесса Кейт отказала поклоннику в просьбе об автографе из-за строгих королевских правил

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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В тот день принц и принцесса Уэльские порадовали доброжелателей в феврале, неожиданно остановившись, чтобы поприветствовать их под проливным дождем во время визита в Поуис накануне Дня Святого Давида.

Тогда пара провела 25 минут, невзирая на ливень, общаясь со сторонниками, в том числе с детьми, которые дарили им букеты цветов и рисунки, нарисованные от руки. Кейт и Уильям с удовольствием позировали для фотографий и селфи с теми, кто хотел с ними познакомиться.

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Принцесса Уэльская / © Associated Press

Один поклонник подошел к принцессе Кейт и попытался протянуть ей ручку и бумагу, спросив, не хочет ли она дать автограф. Она вежливо отказалась, сказав: «Извините, я не могу ничего подписывать. Но я могу пожать вам руку». Вместо этого они коротко обнялись, после чего она сфотографировалась с ним, пишет Mirror.

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Это не первый случай, когда Кейт ссылается на правило, запрещающее ей подписывать документы во время выполнения официальных обязанностей. Еще в 2023 году на выставке цветов в Челси она прогуливалась по территории вместе с группой школьников. В какой-то момент Кейт и дети отправились исследовать сад Королевского энтомологического общества, пытаясь определить насекомых и делая зарисовки того, что они нашли.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Желая увезти домой памятный сувенир, некоторые дети попросили принцессу подписать их рисунки. Она сказала им: «Меня зовут Кэтрин. Мне нельзя писать свою подпись, это просто одно из правил». И не желая оставлять детей без памятного подарка, она нарисовала для них несколько рисунков — среди них цветок, дерево и пруд, спрятанный среди растений.

Напомним, королевская семья не хочет, чтобы поддельные подписи ее членов распространялись, именно по этому ее членам нельзя давать автографы.

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