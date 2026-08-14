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Принцесса Кейт побаивалась титула "Уэльская": какая была причина и при чем тут ее покойная свекровь Диана
Принцесса Кейт приняла титул принцессы Уэльской в 2022 году, но она не очень хотела носить его.
Согласно королевской биографии, принцесса Кейт испытывала «сомнения» по поводу принятия титула принцессы Уэльской из-за его тесной связи с покойной принцессой Дианой, сообщает королевский редактор Mirror Рассел Майерс в своей сенсационной биографии «Уильям и Кэтрин: Сокровенная история изнутри».
Кейт унаследовала титул в 2022 году после смерти королевы Елизаветы II, когда ее муж, принц Уильям, принял титул принца Уэльского.
Король Чарльз обсуждал с сыном Уильямом смену титула за несколько лет до своего восшествия на престол, однако Майерс рассказывает, что Кейт стремилась создать собственную идентичность в рамках королевской семьи, отдельную от непреходящего наследия принцессы Дианы.
«Хотя Кэтрин в полной мере понимала историю, связанную с этой ролью, она была полна решимости найти свой собственный путь. Принцесса также в частном порядке выражала Уильяму и Чарльзу свои сомнения по поводу принятия титула, осознавая исключительную привязанность британской общественности к принцессе Диане и ее связь с ней даже спустя 25 лет после ее смерти».
Бывший высокопоставленный помощник Уильяма и Кейт рассказал Майерсу: «Это говорит о том, насколько она рассудительна», добавив: «Она доброжелательна в своих намерениях, но также хочет создать свою собственную роль как для себя, так и для своей семьи, что во многом сильно отличается от того, как вели себя поколения членов королевской семьи в прошлом. Она прекрасно понимает, в каком темпе хочет продвигаться по службе и как видит свою будущую роль в королевской семье. Думаю, когда ее убедили принять титул, а это потребовало некоторых уговоров, она почувствовала, что, хотя сравнения с Дианой неизбежны, она сможет справиться по-своему, с полным уважением относясь к тому, как Диана создала для себя совершенно иную роль в королевской семье».
Напомним, ранее мы рассказывали про пять самых известных обладательниц титула принцессы Уэльской.