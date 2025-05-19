Принцесса Кейт поделилась волнующими новостями с поклонниками

Принцесса Уэльская / © Getty Images

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Проект принцессы Уэльской по раннему развитию достиг захватывающего рубежа, поскольку ее работа в этой сфере вдохновила ряд ведущих компаний на внесение серьезных изменений в то, как они поддерживают родителей на рабочем месте.

Кейт, которая уже более десяти лет отстаивает важность первых пяти лет жизни ребенка, в марте 2023 года запустила целевую бизнес-группу по раннему развитию совместно с Королевским фондом, в которую вошли восемь ведущих компаний Великобритании. Целевая группа была создана, чтобы вдохновить корпоративный мир на действия по улучшению раннего детства, и, похоже, ее работа дала результаты.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Призыв принцессы Уэльской побудил Deloitte изменить свою политику, чтобы предоставить всем молодым отцам тот же отпуск по уходу за детьми, который предоставляется молодым матерям, в то время как Ikea передала товары в детские банки, сообщает express.co.uk.

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Отметим, что раннее детство является краеугольным камнем общественных обязанностей Кейт, и королевские источники ранее рассказывали, как она намерена сделать повышение осведомленности о критической важности первых пяти лет жизни ребенка «делом своей жизни».

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Кейт продолжала следить за ходом работы целевой группы в прошлом году, когда проходила лечение от рака. Ее интерес к первым пяти годам жизни ребенка возник после широкомасштабных исследований, показавших, что годы формирования личности ребенка могут оказать огромное влияние на его поведение и эмоции во взрослом возрасте.