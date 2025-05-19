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Принцесса Кейт поделилась волнующими новостями с поклонниками
Супруга принца Уильяма вдохновила ведущую британскую компанию изменить политику предоставления отцовского отпуска.
Проект принцессы Уэльской по раннему развитию достиг захватывающего рубежа, поскольку ее работа в этой сфере вдохновила ряд ведущих компаний на внесение серьезных изменений в то, как они поддерживают родителей на рабочем месте.
Кейт, которая уже более десяти лет отстаивает важность первых пяти лет жизни ребенка, в марте 2023 года запустила целевую бизнес-группу по раннему развитию совместно с Королевским фондом, в которую вошли восемь ведущих компаний Великобритании. Целевая группа была создана, чтобы вдохновить корпоративный мир на действия по улучшению раннего детства, и, похоже, ее работа дала результаты.
Призыв принцессы Уэльской побудил Deloitte изменить свою политику, чтобы предоставить всем молодым отцам тот же отпуск по уходу за детьми, который предоставляется молодым матерям, в то время как Ikea передала товары в детские банки, сообщает express.co.uk.
Отметим, что раннее детство является краеугольным камнем общественных обязанностей Кейт, и королевские источники ранее рассказывали, как она намерена сделать повышение осведомленности о критической важности первых пяти лет жизни ребенка «делом своей жизни».
Кейт продолжала следить за ходом работы целевой группы в прошлом году, когда проходила лечение от рака. Ее интерес к первым пяти годам жизни ребенка возник после широкомасштабных исследований, показавших, что годы формирования личности ребенка могут оказать огромное влияние на его поведение и эмоции во взрослом возрасте.