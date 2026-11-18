Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

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Когда вчера вечером принц и принцесса Уэльские вышли на зеленую дорожку и позировали перед собравшейся публикой и фотографами, принц приобнял свою жену за талию, а она ненароком опустила свою руку на ягодицы будущего короля. Этот кадр мгновенно был запечатлен на камеры и разлетелся в соцсетях.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Такого жеста от принцессы Уэльской никто не ожидал, ведь ранее супруги редко проявляли нежные чувства друг к другу на публике. Но после того, как Кейт вернулась к исполнению королевских обязанностей после лечения рака, такие жесты от пары стали все чаще проявляться публично.

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Королевские поклонники только рады таким милым мелочам, приятно видеть будущего короля и королеву такими счастливыми и словно снова влюбленными.

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