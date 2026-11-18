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Принцесса Кейт положила руку на ягодицы мужа Уильяма, позируя на зеленой дорожке
Принцесса Уэльская в этом году присоединилась к принцу Уильяму на церемонии вручения экологической премии Earthshot Prize 2026.
Когда вчера вечером принц и принцесса Уэльские вышли на зеленую дорожку и позировали перед собравшейся публикой и фотографами, принц приобнял свою жену за талию, а она ненароком опустила свою руку на ягодицы будущего короля. Этот кадр мгновенно был запечатлен на камеры и разлетелся в соцсетях.
Такого жеста от принцессы Уэльской никто не ожидал, ведь ранее супруги редко проявляли нежные чувства друг к другу на публике. Но после того, как Кейт вернулась к исполнению королевских обязанностей после лечения рака, такие жесты от пары стали все чаще проявляться публично.
Королевские поклонники только рады таким милым мелочам, приятно видеть будущего короля и королеву такими счастливыми и словно снова влюбленными.