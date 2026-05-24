Принцесса Кейт появилась на мероприятии с новым бюджетным браслетом, имеющим глубокий смысл
Принцесса Уэльская продемонстрировала сочетание дорогих и доступных аксессуаров во время своей недавней поездки в итальянский город Реджо-Эмилии.
Встречаясь с детьми в детском саду имени Сальвадора Альенде в Реджо-Эмилии в четверг, 14 мая, принцесса Кейт была одета в длинную струящуюся юбку и жакет от итальянского бренда Blaze Milano, а также продемонстрировала несколько важных модных посылов с помощью своих украшений.
На запястье принцесса носила браслет от миланского дизайнера Atelier Molayem, начальная цена которого составляет около 12 долларов.
По данным бренда, браслет Кейт также украшен тремя кубическими подвесками из желтого золота, на каждой из которых выгравированы первые буквы имен ее детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Стоимость подвесок неизвестна.
Принцесса Уэльская, как известно, имеет уже целую коллекцию украшений, созданных в честь ее троих детей. Теперь ее ювелирная шкатулка пополнилась еще и таким браслетом. Что интересно, он удачно вписался в образ Ее Высочества и гармонировал с ее роскошными кольцами с сапфирами и бриллиантами.