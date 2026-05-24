Принцесса Кейт появилась на мероприятии с новым бюджетным браслетом, имеющим глубокий смысл

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Встречаясь с детьми в детском саду имени Сальвадора Альенде в Реджо-Эмилии в четверг, 14 мая, принцесса Кейт была одета в длинную струящуюся юбку и жакет от итальянского бренда Blaze Milano, а также продемонстрировала несколько важных модных посылов с помощью своих украшений.

На запястье принцесса носила браслет от миланского дизайнера Atelier Molayem, начальная цена которого составляет около 12 долларов.

Браслет принцессы Кейт / © Associated Press

По данным бренда, браслет Кейт также украшен тремя кубическими подвесками из желтого золота, на каждой из которых выгравированы первые буквы имен ее детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Стоимость подвесок неизвестна.

Принцесса Уэльская, как известно, имеет уже целую коллекцию украшений, созданных в честь ее троих детей. Теперь ее ювелирная шкатулка пополнилась еще и таким браслетом. Что интересно, он удачно вписался в образ Ее Высочества и гармонировал с ее роскошными кольцами с сапфирами и бриллиантами.

